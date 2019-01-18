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Окончательного решения относительно проекта реформы структуры правительства нет — обсуждения продолжаются


Окончательного решения относительно проекта реформы  структуры  правительства нет — продолжаются интенсивные обсуждения. Вероятнее всего, он  будет внесено в  парламент в  течение  первой  же  сессии.

Как  передает Арменпресс, такое  мнение  высказал спикер НС РА  Арарат Мирзоян  в  беседе с журналистами. 

«Мы – та  политическая  сила, которая  реально  действует прозрачно и публично. И  когда говорим, что вопрос на  стадии  обсуждения, значит - на  стадии  обсуждения. Мы  интенсивно обсуждаем вопрос структуры – и в  формате  исполнительной власти, и в формате  исполнительной и законодательной власти. Окончательного решения относительно проекта реформы  структуры  правительства на данный  момент  нет. Я  могу  сделать частное  предположение. Мое  впечатление  от обсуждений следующее: вероятнее всего, проект  структурных изменений будет внесен  в  парламент в  течение  первой  же  сессии», - сказал Мирзоян.

Он не  исключил также, что  проект не будет внесен на  рассмотрение в  течение  первой   сессии, отметив, что этот вопрос  пока обсуждается.

16 января  спикер НС РА  Арарат Мирзоян  сообщил, что  проект  структурных изменений  правительства пока не  представлен в  парламент

Согласно опубликованному законопроекту о внесении изменений и дополнений в Закон «О структуре и деятельности правительства», новое правительство должно состоять из премьер-министра, двух заместителей премьер-министра и министров. Сокращается должность первого заместителя премьер-министра.

Проектом  предлагается  функционирование в Армении  12  министерств:

Министерство труда и социальных вопросов

Министерство здравоохранения

Министерство юстиции

Министерство по чрезвычайным ситуациям

Министерство иностранных дел

Министерство экологии

Министерство образования, науки, культуры и спорта

Министерство обороны

Министерство территориального управления и инфраструктур

Министерство высоких технологий и военной промышленности

Министерство  экономического развития и сельского хозяйства

Министерство финансов

 

 




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