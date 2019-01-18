Окончательного решения относительно проекта реформы структуры правительства нет — обсуждения продолжаются

Окончательного решения относительно проекта реформы структуры правительства нет — продолжаются интенсивные обсуждения. Вероятнее всего, он будет внесено в парламент в течение первой же сессии.

Как передает Арменпресс, такое мнение высказал спикер НС РА Арарат Мирзоян в беседе с журналистами.

«Мы – та политическая сила, которая реально действует прозрачно и публично. И когда говорим, что вопрос на стадии обсуждения, значит - на стадии обсуждения. Мы интенсивно обсуждаем вопрос структуры – и в формате исполнительной власти, и в формате исполнительной и законодательной власти. Окончательного решения относительно проекта реформы структуры правительства на данный момент нет. Я могу сделать частное предположение. Мое впечатление от обсуждений следующее: вероятнее всего, проект структурных изменений будет внесен в парламент в течение первой же сессии», - сказал Мирзоян.

Он не исключил также, что проект не будет внесен на рассмотрение в течение первой сессии, отметив, что этот вопрос пока обсуждается.

16 января спикер НС РА Арарат Мирзоян сообщил, что проект структурных изменений правительства пока не представлен в парламент.

Согласно опубликованному законопроекту о внесении изменений и дополнений в Закон «О структуре и деятельности правительства», новое правительство должно состоять из премьер-министра, двух заместителей премьер-министра и министров. Сокращается должность первого заместителя премьер-министра.

Проектом предлагается функционирование в Армении 12 министерств:

Министерство труда и социальных вопросов

Министерство здравоохранения

Министерство юстиции

Министерство по чрезвычайным ситуациям

Министерство иностранных дел

Министерство экологии

Министерство образования, науки, культуры и спорта

Министерство обороны

Министерство территориального управления и инфраструктур

Министерство высоких технологий и военной промышленности

Министерство экономического развития и сельского хозяйства

Министерство финансов