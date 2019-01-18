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Детское Евровидение пройдет в Кракове


Песенный конкурс "Детское Евровидение - 2019" пройдет в польском Кракове, заявил генеральный директор Европейского вещательного союза Ноэль Керран.

"Это фантастическое событие, которое пройдет в Кракове. Не могу дождаться", - сказал Керран в эфире Польского телевидения.

В 2018 году исполнительница из Польши 13-летняя Роксана Венгель стала победителем "Детского Евровидения", которое проходило в Минске,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно правилам "Детского Евровидения", страна-победитель не получает автоматического права на его проведение в следующем году, в этом его отличие от взрослого "Евровидения". Место, где состоится следующий конкурс, определяется исходя из поданных заявок.

 

 




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