ОПЕК раскрыл уровни сокращения добычи нефти странами Венского соглашения

Секретариат ОПЕК опубликовал данные об уровнях сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в рамках договоренностей, достигнутых на встрече 7 декабря в Вене.

Так, добыча нефти стран ОПЕК+ в первом полугодии 2019 года в целом должна сократиться на 1,195 млн баррелей в сутки - до 43,874 млн баррелей. В том числе государства ОПЕК должны снизить производство на 812 тыс. баррелей в сутки - до 25,937 млн баррелей, "не ОПЕК" - на 383 тыс. баррелей в сутки, до 17,937 млн баррелей. С начала 2017 года исполнение соглашения о сокращении добычи нефти достигло уровня в 116%, отмечается в отчете,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Таким образом, крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК - Саудовская Аравия - снизит производство на 322 тыс. баррелей в сутки - до 10,31 млн баррелей. А Россия должна сократить добычу на 230 тыс. баррелей в сутки - до 11,191 млн баррелей.