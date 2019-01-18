Время в Ереване: 11:07:36,   18 Январь

Посол Армении в Нидерландах встретился с исполнительным директором Европола


Посол Армении в  Нидерландах Тигран Балаян 17 января  встретился с  исполнительным директором Европола Катрин де Боль (CatherinedeBolle).

Как  сообщили Арменпресс в Управленииинформации и  общественной  дипломатии Министерства иностранных дел  РА, посол представил деятельность правоохранительных органов по борьбе  с  коррупцией  и организованной  преступностью. В этом контексте  была  отмечена  важность углубления  взаимодействия  стран-членов  ЕС и Европола.

Собеседники обсудили возможности установления  сотрудничества между  полицией  РА  и Европолом.

По просьбе  исполнительного директора Европола, посол РА  представил позицию Армении относительно региональных проблем и усилий  международного сообщества для  их урегулирования.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации