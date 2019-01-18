Посол Армении в Нидерландах встретился с исполнительным директором Европола

Посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян 17 января встретился с исполнительным директором Европола Катрин де Боль (CatherinedeBolle).

Как сообщили Арменпресс в Управленииинформации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, посол представил деятельность правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В этом контексте была отмечена важность углубления взаимодействия стран-членов ЕС и Европола.

Собеседники обсудили возможности установления сотрудничества между полицией РА и Европолом.

По просьбе исполнительного директора Европола, посол РА представил позицию Армении относительно региональных проблем и усилий международного сообщества для их урегулирования.