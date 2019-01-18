Индия разработала робота для первой отправки в космос

Индийская организация космических исследований (ISRO) не станет сначала отправлять в космос животных, как это делали другие страны, а вместо этого отправит первым на орбиту специально созданного робота-андроида, на котором будут испытаны космические системы. Об этом сообщил журналистам глава ISRO доктор Кайласавадиву Сиван.

Дата первого индийского самостоятельного пилотируемого полета уже назначена на декабрь 2021 года. Как ранее сообщила ISRO, сначала предусматривается отправка на орбиту двух кораблей для испытаний в беспилотном режиме - в конце 2020 года и в июле 2021 года. На этих кораблях и должен отправиться на орбиту робот-андроид.

"Наш робот будет идентичен человеку и сможет делать все то, что делает человек, пусть и не в столь широком смысле", - цитирует в пятницу Сивана газета The Economic Times.

Он отметил, что Индия создает робота самостоятельно, и он уже почти готов. Андроид будет на борту во время испытательных полетов, которые запланированы перед тем, как в конце 2021 года в космос отправится индийский экипаж, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.