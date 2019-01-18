В возрасте 82 лет умер прозаик и публицист Ильич Бегларян

В возрасте 82 лет умер прозаик, баснописец и публицист, член Союза писателей Армении с 2007-го года Ильич Бегларян. Об этом «Арменпресс» сообщили в Союзе писателей Армении.

Ильич Бегларян родился в 1937 году, 14-го сентянря, в селе Тала (Гетаовит) Иджеванского района. Закончил экономический факультет ЕГУ.

Ильич Бегларян начал творить еще в школьные годы, однако прозой занялся с 1990 года. Он является автором более двух десятков книг о героях национально-освободительного движения. Ильич Бегларян – признанный общественно-государственный деятель. он занимал ряд ответственных постов.

В 2006 году основал в Ереване музей «Полководец Андраник».

Ильич Бегларян был удостоен ряда наград и медалей.

Его имя останется в памяти родных, близких, коллег и читателей.

Гражданская панихида Ильича Бегларяна состоится 19-го января, в 18.00, в церкви Св.Саргиса в Нор-Норке. Похороны – 20-го января, в 14.00.