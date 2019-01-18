Депутат турецкого парламента от прокурдской партии "Демократия народов", армянин Гаро Пайлан во время заседания заявил, что судебное следствие по делу Гранта Динка с самого начала проходило с нарушениями и потребовал, чтобы Меджлис занялся этим делом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета gazeteduvar. Турецкий Меджлис отказал Гаро Пайлану в требовании о расследовании по делу Гранта Динка.

Пайлан отметил, что с момента убийства редактора армяноязычной газеты "Акос" прошло 12 лет, однако до сих пор не все причастные к преступлению осуждены. "Как видно на записях с камер, Динк был убит в присутствии десятков сотрудников сил безопасности. И хотя прошло 12 лет, государство до сих пор не привлекло этих людей к ответственности. А те, которые предстали перед судом, впоследствии были освобождены", - заявил депутат-армянин. Власти Турции, по его словам, все эти годы обвиняли в убийстве Динка то организацию "Эргенекон", то сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. На самом деле убийство было организовано и поощрено самими властями, убежден Пайлан. Он добавил, что все те, кто так или иначе имел отношение к убийству, впоследствии получили высокие государственные должности.Депутат заметил, что люди, пытающиеся замять это дело, становятся соучастниками преступления.

Редактор газеты "Акос" Грант Динк был убит 19 января 2007 года турецким националистом Огюном Самастом. Следствие по делу установило, что спецслужбы Турции владели информацией о готовящемся убийстве, но ничего не сделали для его предотвращения.

Напомним, согласно решению Европейского суда по правам человека, власти Турции нарушили право Гранта Динка на жизнь и право на свободу слова. ЕСПЧ приговорил Турцию к выплате 133 тысяч евро семье Гранта Динка. Убийца журналиста - Огюн Самаст – впоследствии был приговорен к 22 годам лишения свободы.