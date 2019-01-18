МЧС Армении сообщает, что 18-го января, по положению на 12:00 часов, в Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении,Варденяцский перевал закрыт для автомобилей с прицепом, для другого транспорта он труднопроходим.

Труднопроходимы Сотк-Карвачар, Ланджик-Мастара и автодороги ведущие к селам Мирак и Чарчакис Арагацотнского марза.

На автодорогах регионов Амасия и Ашоцк Ширакского марза, Апаран и Арагац Арагацотнского марза, а также Ланджик-Мастара местами наблюдается гололедица. В Бавре и Ргнаджуре – метель.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей. Есть опасность схода лавин.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России есть скопившиеся автомобили.