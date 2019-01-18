Два российских военных самолета столкнулись на Дальнем Востоке

Два российских военных самолета Су-34 столкнулись над акваторией Японского моря. Минобороны сообщило, что экипажи катапультировались.

О столкновении двух истребителей-бомбардировщиков на Дальнем Востоке сообщили информационные агентства. В военном ведомстве заявили, что самолеты не столкнулись, а только коснулись друг друга в воздухе.

"18 января в 8:07 [по московскому времени] при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО", - говорится в сообщении.

"Экипажи самолетов катапультировались", - заявили в военном ведомстве.

Военные ищут экипажей двух истребителей-бомбардировщиков, в поисках участвуют самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Ранее информация о происшествии поступала крайне противоречивая. ТАСС сообщал, что два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе в ходе полетов на Дальнем Востоке. Интерфакс передавал, что два Су-34 пропали с радаров. Собеседник агентства при этом не исключил, что два самолета могли столкнуться.

Позже Интерфакс сообщил, что после столкновения один из двух Су-34 упал, а второй смог приземлиться с отказавшим двигателем. По данным источника агентства, самолеты выполняли плановые полеты, поднявшись с аэродрома недалеко от Комсомольска-на-Амуре.