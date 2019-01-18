Тренеры сборной Армении посетили спортбазу «Реала»

17-го января члены тренерского штаба национальной сборной Армении посетили базу «Реала». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФФА.

Тренеры получили возможность понаблюдать за тренировкой «Реала», после чего встретились с главным тренером «Королевского клуба» Сантьяго Солари и его помощниками.

Вечером члены тренерского штаба сборной Армении вместе с техническим директором ФФА Хинесом Мелендесом проанализировали игру одного из соперников национальной команды по отборочному турниру Евро-2020 – сборной Боснии и Герцеговины. 18-го января армянские специалисты посетят тренировку «Леганеса» и встретятся с тренерами команды.

Напомним, что в эти дни в Мадриде находятся главный тренер сборной Армении Армен Гюлбудагянц, а также его помощники – Сурен Чахалян и Ашот Аветисян. В Испании к ним присоединились технический директор ФФА Хинес Мелендес и тренер сборной Армении по физподготовке Хавьер Миньяно.