Макрон пообещал прыгнуть с парашютом

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита на военную базу в Тулузе пообещал прыгнуть с парашютом. Об этом сообщает издание Depeche du Midi.

В честь французского лидера прошли показательные прыжки десантников, Макрон их поприветствовал. Командир бригады пошутил, что его подчинённые хотят увидеть, как прыгают с парашютом президент и премьер-министр,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

— Я это сделаю, обещаю, — ответил президент.