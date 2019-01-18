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Макрон пообещал прыгнуть с парашютом


Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита на военную базу в Тулузе пообещал прыгнуть с парашютом. Об этом сообщает издание Depeche du Midi.

В честь французского лидера прошли показательные прыжки десантников, Макрон их поприветствовал. Командир бригады пошутил, что его подчинённые хотят увидеть, как прыгают с парашютом президент и премьер-министр,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

— Я это сделаю, обещаю, — ответил президент.




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