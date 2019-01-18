Мария Геворгян лидирует: чемпионат Армении по шахматам среди женщин

В 6-м туре проходящего в Ереване чемпионата Армении по шахматам среди женщин единолично лидирует Мария Геворгян – 5.5 очков.

Как передает «Арменпресс», итоги 6-го тура:

Мария Геворгян – Анна Хачатрян - 1:0; Анаит Д. Мкртчян – Мариам Аветисян - 0:1; Астхик Акопян – Сирануш Гукасян - 0:1;Сусанна Габоян – Арпине Григорян - 0:1.

Турнирное положение после 6-и туров: Геворгян - 5.5 очков, Гукасян - 4, Габоян - 3, Хачатрян, Григорян, Аветисян – по 2.5, А. Мкртчян - 2, Акопян - 1.5, М. Мкртчян - 0.5.