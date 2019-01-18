В Колумбии объявили трехдневный траур по погибшим во время теракта в Боготе

Президент Колумбии Иван Дуке в четверг объявил трехдневный национальный траур по погибшим во время теракта, который был совершен в Боготе. Об этом он заявил во время обращения к нации.

"С момента теракта мы оказываем всю необходимую помощь семьям жертв, всем им я постоянно шлю мою любовь, мое чувство благодарности. И в честь них мы объявляем трехдневный национальный траур", - заявил Дуке, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Утром в четверг автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в стену здания национальной полицейской академии Колумбии. В результате взрыва по меньшей мере 21 человек погибли и 68 получили ранения. Генеральный прокурор страны Нестор Умберто Мартинес по итогам заседания совета безопасности заявил, что имя преступника - Хосе Альдемар Рохас Родригес. В настоящее время власти выясняют был ли он связан с повстанческими группировками или другими преступными организациями.