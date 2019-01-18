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На центральной автомагистрали Грузии столкнулись 25 автомашин


На участке Гори-Игоети центральной автомагистрали "Восток-Запад" столкнулись до 25 автомобилей, в результате чего пострадало 6 человек, сообщает Первый канал.

Причиной столкновения автомобилей стали снегопад и гололед. На месте были мобилизованы бригады скорой помощи. Пострадавшие переведены в больницу Каспи. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает и в основном у них повреждены конечности,сообщает Арменпресс со ссылкой на  Sputnik.

МВД Грузии напоминает, что на это время закрыт участок Гудаури – Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс.


 




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