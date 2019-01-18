На центральной автомагистрали Грузии столкнулись 25 автомашин
На участке Гори-Игоети центральной автомагистрали "Восток-Запад" столкнулись до 25 автомобилей, в результате чего пострадало 6 человек, сообщает Первый канал.
Причиной столкновения автомобилей стали снегопад и гололед. На месте были мобилизованы бригады скорой помощи. Пострадавшие переведены в больницу Каспи. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает и в основном у них повреждены конечности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
МВД Грузии напоминает, что на это время закрыт участок Гудаури – Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс.
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