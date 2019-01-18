Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей

Согласно полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс 18-го января, по положению на 10;00 часов закрыта для всех типов автомобилей. Есть опасность схода лавин. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России есть скопившиеся автомобили.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Для получения оперативной информации о состоянии дорог можно осведомиться как на сайте Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении(www.mtcit.am, а также ard.am), так и позвонив по номеру круглосуточной справочной (010) 56-25-33.