Госдепартамент призвал своих сотрудников с понедельника вернуться на работу

Руководство Госдепартамента призвало своих сотрудников, отправленных в отпуск из-за бюджетного кризиса в США, вернуться на работу на следующей неделе. Как говорится в заявлении исполняющего обязанности замгоссекретаря Билла Тодда, ведомство приняло меры для выплаты зарплат своим сотрудникам в условиях частичной приостановки финансирования федерального правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Крайне важно, чтобы Госдепартамент выполнял свою миссию, будучи ведомством, отвечающим за национальную безопасность", - приводит заявление Тодда агентство Reuters.

С 22 декабря прошлого года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры бюджета, в который Трамп и его однопартийцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны. Администрация республиканца Трампа требует ассигновать из бюджета на эти цели $5,7 млрд.

Без финансирования осталась примерно четверть правительства, в частности, Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.