Британское правительство начало обсуждение второго референдума о Brexit

Британское правительство начало обсуждать с парламентскими фракциями возможность проведения повторного референдума о членстве в ЕС, однако предлагаемая кабинетом схема не устроила оппозицию, сообщили участники политических консультаций, проводимых по инициативе премьера Терезы Мэй.

Бывший генпрокурор, член Консервативной партии Доминик Грив рассказал журналистам, что представители правительства передали парламентариям документ, в котором говорилось, что подготовка и проведение референдума займет 15 месяцев. И парламентарии, и эксперты, ранее заявляли, что по закону на подготовку референдума, компания за проведение которого получила название People's Vote, уйдет порядка пяти месяцев,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"График, представленный правительством, попросту ошибочный. Со стороны правительства неправильно и неполезно предоставлять заведомо ложную информацию по такому вопросу", - сказал журналистам Грив.

Консультации правительства с депутатами продолжаются, в них принимают участие представители всех парламентских фракций, за исключением лейбористов, которые обвинили кабинет и премьера в недееспособности.