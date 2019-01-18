Трамп отменил поездку делегации США в Давос

Президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за продолжающегося бюджетного кризиса. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Из-за того, что 800 тыс. замечательных американских рабочих не получают зарплаты, а также для того, чтобы обеспечить работу своей команды на должном уровне, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии", - сказала она.

Изначально предполагалось, что делегацию США на ВЭФ возглавит сам Трамп. Однако 10 января он написал в Twitter, что отменит этот визит из-за споров об ужесточении контроля над американо-мексиканской границей между Белым домом и Конгрессом США,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Позднее двое представителей американской администрации заявили о том, что делегацию возглавят министр финансов Стивен Мнучин и госсекретарь США Майкл Помпео.

В состав ее также должны были войти министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и заместитель руководителя аппарата Белого дома по политическим вопросам Крис Лидделл.

С 22 декабря прошлого года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло ввиду того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры бюджета, в который Трамп и его однопартийцы хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны. Администрация республиканца Трампа требует ассигновать из бюджета на эти цели $5,7 млрд.