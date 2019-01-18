Арман Пашикян укрепляет свои позиции: чемпионат Армении по шахматам

Арман Пашикян укрепляет свои позиции лидера на чемпионате Армении по шахматам.

Как передает «Арменпресс», в 6-м туре проходящего в Ереване чемпионата Армении по шахматам единоличный лидер Арман Пашикян белыми обыграл Арама Акопяна, набрал 5 очков и увеличил отрыв от ближайших преследователей до 1.5 очка.

Чемпионат Армении, 6-й тур

Арман Пашикян – Арам Акопян - 1:0; Айк М. Мартиросян – Тигран Л. Петросян - 0.5:0.5; Тигран К. Арутюнян – Самвел Тер-Саакян - 0.5:0.5; Завен Андриасян – Мануэль Петросян - 0.5:0.5; Шант Саргсян – Роберт Оганесян - 0:1.

Турнирное положение после 6-го тура: Пашикян - 5 очков, Тер-Саакян, Оганесян - по 3.5, Андриасян, Мартиросян, Т. Петросян - по 3, М. Петросян, Акопян, Арутюнян - по 2.5, Саргсян - 1.5.