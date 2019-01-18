Европейские индексы - 17-01-19

МОСКВА, 18 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.12% и составил 10918.62 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.34% и составил 4794.37 пункта, британский FTSE снизился на 0.40% и составил 6834.92 пункта, а российский RTSI вырос на 0.35% и составил 1157.06 пункта.