За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 46 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 16 и 17 января сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 46 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 8 случаев мошенничества, по 7 случаев причинения телесных повреждений и подделки документов, 4 случая кражи личного имущества, по 3 случая присвоения или растраты и незаконной добычи водных животных, по 2 случая обнаружения наркотиков и приобретения имущества заведомо добытого преступным путем, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, похищения человека, квартирной кражи, фальшивомонетничества, побоев, ложного доноса, уничтожения культурных и исторических памятников, невыполнения или ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по оказанию медицинских услуг либо медицинской помощи, совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Обнаружены 1 человек, находящийся в розыске, еще двое явкой с повинной обратились в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая грабежа, по 1 случаю причинения телесных повреждений, кражи личного имущества и ложного сообщения об акте терроризма.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 10 ДТП: 15 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.