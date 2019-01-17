ЕАЭС и Египет успешно завершили первый раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле

Первый раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Арабской Республикой Египет прошел в Каире (Египет) 15–17 января.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, в связи с началом переговоров состоялся визит в Каир Вице-премьера Армении, Председателя Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Мгера Григоряна и члена Коллегии (Министра) по торговле ЕЭК Вероники Никишиной.

Стороны обсудили основные положения соглашения, зафиксировали согласованные позиции и обозначили график дальнейшей работы. ЕАЭС и Египет продемонстрировали готовность к конструктивному диалогу по всему спектру вопросов, затронутых в соглашении, и подтвердили свое стремление выработать полноформатное прогрессивное соглашение, нацеленное на качественное обеспечение предсказуемости условий торговли, прозрачности торгового регулирования.

Торговое соглашение создаст для стран ЕАЭС новые возможности для развития и диверсификации торговли с Египтом. Товарооборот между странами ЕАЭС и Египтом за десять месяцев 2018 года составил 5,8 млрд долл. США, произошел рост на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В рамках визита состоялись встречи высокого уровня Мгера Григоряна и Вероники Никишиной с Премьер-министром Египта Мустафой Мадбули и министром торговли и промышленности Египта Амр Нассаром.

Стороны отметили высокую значимость будущего соглашения для развития торгово-экономических отношений между странами ЕАЭС и Египтом и выразили готовность оказывать необходимую поддержку делегациям для успешного продвижения переговоров.

Напомним, в настоящее время Евразийский экономический союз ведет переговоры по заключению соглашений о свободной торговле с Арабской Республикой Египет, Республикой Сингапур, Республикой Сербией и Государством Израиль.