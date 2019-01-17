Сбалансированная позиция Ирана по Нагорному Карабаху не изменилась: военный атташе ИРИ

Руководитель департамента оборонной политики министерства обороны Республики Армения Левон Айвазян принял военного атташе посольства Исламской Республики Иран в Республике Армения Махди Ведждани. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений в оборонной сфере и предстоящие шаги.

Стороны также коснулись состоявшегося 16 января с.г. визита начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, генерал-лейтенанта Мухаммада Багери в Азербайджан, а также с муссируемой в азербайджанской прессе озвученной им позицией по нагорно-карабахскому вопросу.

Иранский военный атташе подтвердил многократно озвученную сбалансированную позицию Ирана в вопросе Нагорного Карабаха, подчеркнув, что эта позиция не изменилась, а представленная в средствах массовой информации информация и различные комментарии искажают ее.

Подчеркнув высокий уровень политических отношений между двумя странами, стороны выразили уверенность в том, что в ближайшем будущем будет много поводов, чтобы выразить свою официальную позицию по различным вопросам в ходе взаимных визитов на высоком уровне.