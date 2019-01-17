ЕСПЧ принял решение по делу Самвела Майрапетяна

Адвокаты бизнесмена Самвела Майрапетяна распространили информацию о том, что Европейский суд по правам человека принял решение в пользу их подзащитного.

Как сообщает Арменпресс, ЕСПЧ призвал правительство Армении разрешить Майрапетяну выехать в Германию для лечения.

Напомним, что в конце прошлого месяца группа адвокатов бизнесмена Самвела Майрапетяна выступила с заявлением о том, что их подзащитному необходимо срочное медицинское вмешательство. «Несколько известных хирургов в результате созванного консилиума пришли к выводу, что в Республике Армения невозможно организовать и обеспечить специализированное лечение, поскольку в Республике Армения нет транслюминального дренирования», - отмечалось в заявлении адвокатов.

Они отметили, что единственным выходом из сложившейся ситуации является срочный переезд Самвела Майрапетяна в Германию.Предприниматель Самвел Майрапетян освобожден под залог в размере 30 миллионов драмов. Ему было предъявлено обвинение по признакам статьи 38-311 Уголовного кодекса Армении (пособничество во взяточничестве). Майрапетян был задержан 6 октября.