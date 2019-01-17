17-го января по положению на 19:00 часов в Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, Варденяцский перевал открыт только для легковых автомобилей.

Автодорога Сотк-Карвачар для грузовиков закрыта, а для легковых автомобилей-труднопроходима.

Труднопроходимы автодороги ведущие к селам Мирак и Чарчакис Арагацотнского марза.

На автодорогах регионов Амасия и Ашоцк Ширакского марза, Апаран и Арагац Арагацотнского марза местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей. Есть опасность схода лавин.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России есть столпившиеся автомобили.