Время в Ереване: 11:07:36,   17 Январь

Выборы руководителей постоянных комиссий НС состоятся 18 января


Обсуждение вопроса о назначении, а также выборы руководителей постоянных комиссий Национального Собрания Армении продолжится на заседании 18 января. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-спикер НС Ваге Энфиаджян.

Фракция “Мой шаг” возглавит 8, фракция “Процветающая Армения” - 2, а “Светлая Армения” - 1 комиссию.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации