И.о. главы МИД представил генеральному директору ЮНЕСКО нового постоянного представителя Армении при ЮНЕСКО

Находящийся с рабочим визитом во Франции исполняющий обязанности министра иностранных дел Зограб Мнацаканян 17 января встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД, в начале встречи исполняющий обязанности министра иностранных дел представил генеральному директору ЮНЕСКО новоназначенного постоянного представителя Армении при ЮНЕСКО и по совместительству личного представителя премьер-министра Армении в Международной организации Франкофонии Кристиана Тер-Степаняна, выразив убеждение, что последний внесет значительный вклад в продвижение сотрудничества между ЮНЕСКО и Арменией, реализацию совместных программ и инициатив.

Зограб Мнацаканян подтвердил приверженность Армении активному участию в работе организации в соответствии с основными целями ЮНЕСКО. В этой связи министр иностранных дел Армении подчеркнул недопустимость ненужных попыток политизации платформы ЮНЕСКО, которая не дает возможности сосредоточиться на содействии сотрудничеству между государствами через культуру и главной миссии - содействии миру и безопасности народов.

Собеседники обменялись мнениями об инициировании и реализации совместных программ по сохранению и восстановлению общечеловеческого культурного наследия.

В ходе встречи и.о. министра иностранных дел Армении и генеральный директор ЮНЕСКО также коснулись состоявшегося в 2018 году в Ереване саммита Франкофонии, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве ЮНЕСКО и МОФ и реализации совместных программ, что, по словам Мнацаканяна, является одним из приоритетов председательства Армении на саммите МОФ.