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Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Грузии Саломе Зурабишвили


Президент Республики Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Грузии Саломе Зурабишвили в связи с происшедшим в тбилисском квартале Диди Дигоми взрывом, который стал причиной человеческих жертв.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента Армении, Армен Саркисян направил слова соболезнования и поддержки президенту Зурабишвили, родным и близким погибших, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.  


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