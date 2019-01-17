Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Республики Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Грузии Саломе Зурабишвили в связи с происшедшим в тбилисском квартале Диди Дигоми взрывом, который стал причиной человеческих жертв.

Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе президента Армении, Армен Саркисян направил слова соболезнования и поддержки президенту Зурабишвили, родным и близким погибших, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.