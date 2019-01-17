Адвокат Манвела Григоряна подал ходатайство о самоотводе судьи Арсена Никогосяна
Адвокат бывшего депутата Манвела Григоряна Арсен Мкртчян подал ходатайство в Апелляционный суд о самоотводе судьи Арсена Никогосяна. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам адвокат Арсен Мкртчян, добавив, что не может представить никаких других подробностей.
“Суд покинул зал заседаний, чтобы принять решение. Решение будет принято в другой день. Судебное заседание окончено”, - сказал Мкртчян.
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