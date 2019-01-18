Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 18-го января, продолжится заседание НС Армении.

МО Армении организует визит в Центральную продовольственную базу ВС Армении. Сегодня, 18-го января, состоится пресс-конференция координатора Съезда армянских беженцев из Азербайджанской ССР Мариам Авагян, свидетеля армянских погромов в Баку Степана Геворкова и корр. РФ в Армении Александра Григоряна.

Сегодня, 18-го января, состоится презентация вхождения румынской аавиакомпании TAROM на армянский рынок.

Сегодня, 18-го января, состоится конференнция по вопросам взаимосвязи между вирусом СПИД и миграции.

Сегодня, 18-го января, состоится пресс-конференция руководителя организации “Друг водителя” Тиграна Кейяна.

Сегодня, 18-го января, состоится пресс-конференция учеников-победителей на международной олимпиаде в казахстане, где армянские ученики завоевали 14 медалей, их учителей, руководителей. Они представят детали.

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