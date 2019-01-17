Опрос: большинство британцев хотят остаться в Евросоюзе

Порядка 56% жителей Великобритании проголосовали бы сейчас против выхода страны из Европейского союза. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные опроса, проведенного социологической службой YouGov.

Агентство отмечает, что исследование не учитывает тех, кто отказался бы от голосования и кто не определился с ответом. Если брать в расчет эти группы, то перевес все равно остается на стороне противников Brexit - 48% против выхода Великобритании из ЕС, в то время как за отделение Соединенного Королевства высказались лишь 38% респондентов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом 78% сторонников лейбористов поддерживают проведение второго референдума.

В опросе, который проводился среди совершеннолетних, приняли участие 1070 человек.

Референдум по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. На нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.