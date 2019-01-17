Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-01-19

ЕРЕВАН, 17 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 17 января, курс доллара США сократился на 0.77 драмa и составил 485.81 драм. Курс евро сократился на 1.71 драмa и составил 553.43 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.30 драм. Курс британского фунта сократился на 0.51 драмa и составил 625.67 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 64.85 драмa и составила 20184.63 драм. Цена серебра сократилась на 1.32 драмa и составила 242.72 драм. Цена платины сократилась на 51.09 драмa и составила 12495.32 драм.