Азиатские индексы - 17-01-19

ТОКИО, 17 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.20% и составил 20402.27 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.35% и составил 1543.20 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.42% и составил 2559.64 пункта, а HANG SENG снизился на 0.54% и составил 26755.63 пункта.