Азиатские индексы - 17-01-19
ТОКИО, 17 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 января на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.20% и составил 20402.27 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.35% и составил 1543.20 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.42% и составил 2559.64 пункта, а HANG SENG снизился на 0.54% и составил 26755.63 пункта.
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