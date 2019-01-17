СМИ: София Коппола снимет фильм для Apple

Режиссер София Коппола, снявшая шесть полнометражных фильмов, в том числе "Мария-Антуанетта" и "Девственницы-самоубийцы", создаст первую художественную ленту для корпорации Apple.

Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си, по данным которой Apple "активно развивает бизнес в новых сферах", чтобы компенсировать прогнозируемый спад в сбыте смартфонов.

Заглавные роли в фильме On the Rocks ("На мели") исполнят актеры - Билл Мюррей и Рашида Джонс. Ранее Коппола и Мюррей работали на съемках ленты "Трудности перевода", который был удостоен "Оскара" за лучший оригинальный сценарий,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В создании ленты принимает участие независимая кинокомпания А24, снявшая, в частности, фильм Hereditary ("Реинкарнация"). Эта же компания вошла в совместный с Apple проект по созданию онлайн-платформы по показу фильмов, который, по данным Би-би-си, может быть запущен уже в нынешнем году. Причем Apple, по сведениям СМИ, потратит на аудиовизуальную продукцию для этой платформы до $1 млрд.

София Коппола уже работала с А24 на съемках фильма "Элитное общество".