Специально подобранная группа предпринимателей Шарджи посетит Армению

Находящийся с официальным визитом в Объединённых Арабских Эмиратах президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с эмиром Шарджи Шейхом доктором Султаном бин Мухаммадом аль-Касими.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента Армении, Армен Саркисян высоко оценил тёплое отношение и подчёркнутое внимание Шейха Султана бин Мухаммада аль-Касими к армянскому народу, ярким проявлением которого являются реализованные при его содействии и пожертвованиях проекты.

Президент Республики и Шейх Султан бин Мухаммад аль-Касими обсудили возможности расширения двусторонних отношений. Они особо подчеркнули важность сотрудничества в научно-исследовательской и научно-образовательной сферах.

«Мы готовы ещё более развивать и углублять налаженные между нашими дружественными странами и народами отношения», - подчеркнул Президент Армении.

В результате обсуждений достигнута договорённость, что Армению посетит специально подобранная группа предпринимателей, чтобы на месте ознакомиться с возможностями сотрудничества и обсудить конкретные проекты.

Речь шла также о возможности провозгласить городами-побратимами какие-либо города Шарджи и Армении, подписав соответствующее соглашение.

Президент Армен Саркисян пригласил эмира Шарджи Шейха доктора Султана бин Мухаммада аль-Касими посетить Армению. Приглашение было с радостью принято.