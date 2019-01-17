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В Апелляционном суде завершилось рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения в отношении Армена Григоряна


В  Апелляционном суде завершилось рассмотрение  вопроса об изменении меры пресечения  в  отношении экс-вице-премьера  РА, экс-секретаря  Совбеза РА Армена  Григоряна.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил адвокат Армена  Григоряна  Эрик  Алексанян. 

«Заседание  суда завершилось, стороны  обвинения  и защиты  представили свои предложения  и жалобы. Суд еще не вышел в  комнату для  совещания. Заседание  суда состоится 25 января в 16:00 часов», - сказал адвокат, добавив, что защита  не может предоставить больше  информации о заседании, это произойдет только после  вынесении окончательного решения  суда.

Армен Геворкян сообщил, что выступил на заседании.

«Я представил все  обстоятельства, свидетельствующие  о том, что выдвинутое  обвинение  безосновательно, и попросил стороны  сделать все, чтобы  слушания  проходили в  атмосфере беспристрастности, объективности, спокойно», - сказал он.




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