В Апелляционном суде завершилось рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения в отношении Армена Григоряна

В Апелляционном суде завершилось рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения в отношении экс-вице-премьера РА, экс-секретаря Совбеза РА Армена Григоряна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил адвокат Армена Григоряна Эрик Алексанян.

«Заседание суда завершилось, стороны обвинения и защиты представили свои предложения и жалобы. Суд еще не вышел в комнату для совещания. Заседание суда состоится 25 января в 16:00 часов», - сказал адвокат, добавив, что защита не может предоставить больше информации о заседании, это произойдет только после вынесении окончательного решения суда.

Армен Геворкян сообщил, что выступил на заседании.

«Я представил все обстоятельства, свидетельствующие о том, что выдвинутое обвинение безосновательно, и попросил стороны сделать все, чтобы слушания проходили в атмосфере беспристрастности, объективности, спокойно», - сказал он.