В Апелляционном суде завершилось рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения в отношении Армена Григоряна
В Апелляционном суде завершилось рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения в отношении экс-вице-премьера РА, экс-секретаря Совбеза РА Армена Григоряна.
Как передает Арменпресс, об этом сообщил адвокат Армена Григоряна Эрик Алексанян.
«Заседание суда завершилось, стороны обвинения и защиты представили свои предложения и жалобы. Суд еще не вышел в комнату для совещания. Заседание суда состоится 25 января в 16:00 часов», - сказал адвокат, добавив, что защита не может предоставить больше информации о заседании, это произойдет только после вынесении окончательного решения суда.
Армен Геворкян сообщил, что выступил на заседании.
«Я представил все обстоятельства, свидетельствующие о том, что выдвинутое обвинение безосновательно, и попросил стороны сделать все, чтобы слушания проходили в атмосфере беспристрастности, объективности, спокойно», - сказал он.