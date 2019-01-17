Меган Маркл с голыми ногами снова нарушила протокол

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл в очередной раз уличили в пренебрежении нормами королевского дресс-кода. Об этом сообщает Daily Mail.

В среду, 16 января, герцог и герцогиня Сассекские посетили премьеру новой программы Cirque du Soleil (Цирк дю Солей) в лондонском Альберт-Холле. Маркл пришла на шоу в темно-синем сверкающем платье французского бренда Roland Mouret, стоимость которого составляет более 5,5 тысячи долларов, и черных босоножках Stuart Weitzman, демонстрирующих накрашенные бордовым лаком ногти,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты по королевскому этикету отметили, что появление на публике с голыми ногами, а тем более с темным лаком на ногтях не соответствует протоколу.