«Аллергия» на армянские имена: Баграт Эстукян – о переименовании улицы с армянским названием в Стамбуле

Для армянской общины Турции актуальными продолжают оставаться вопросы выборов патриарха и выборов в правления местных армянских организаций. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал редактор армянского раздела газеты «Акос» Баграт Эстукян.

-Г-н Эстукян, какие вопросы стоят в повестке армянской общины Турции на 2018 год?

-В повестке шпоследних 10 лет есть такой вопрос как выборы патриарха. Патриарх архиепископ Месроп Мутафян болеет, он недееспособен, следовательно, трон патриарха свободен. Был назначен местоблюститель, однако он не прошел через выборы, это важная для нас задача.

Кроме того, актуальными продолжают оставаться вопросы выборов в правления местных армянских организаций. Уже долгое время, как в них не проходят выборы. Мы имеем более 35 организаций, в которых проходят народные выборы. Государства чинит нам препоны, ссылаясь на новый регламент, которого мы никак не дождемся, и с этой проблемой сталкиваются и другие общины – греки, евреи.

Без проведения выборов мы не можем добиться согласия в общине.

-Каковы возможности прогресса в этих вопросах?

- Пока нет ясности, поскольку патриархат и руководство общественных организаций не особенно требовательны в этих вопросах, они не делают конкретных шагов для этого.

-Что предстоит сделать в новом году для армянских образовательных учреждений?

-Эти проблемы решаются традиционно. Надо признать наличие определенного регресса в вопросе языка и посещаемости армянских школ, однако они работают регулярно, в обычном русле.

- Г-н Эстукян, близится годовщина убийства Гранта Динка. Как вы будете отмечать эту дату?

- Мы никогда не являлись инициаторами мероприятий к этому дню: инициаторами становятся другие организации, и мы к ним присоединяемся.

Основное массовое мероприятие пройдет перед зданием редакции газеты «Акос». Памятные мероприятия пройдут и в других городах Турции.

- Г-н Эстукян, мы видим, каким преследованиям в эти дни подвергается депутат Гаро Пайлан. Как вы думаете, к чему это может привести?

-Руководитель партии, которую представляет Пайлан, находится в тюрьме, там же и ряд других деятелей, такая же угроза висит и над Пайланом – его пытаются лишить иммунитета, поскольку власти опасаются его выступлений и речей.

-Есть сведения о том, что власти намерены переименовать улицу с армянским названием – Татьян, в Стамбуле. Как вы думаете, какова их цель?

-Это незначительная улица, между армянской церковью и школой, основателем которой был Татьян. Могу сказать, что решение местных властей о ее переименовании – результат арменофобии, основанной на идеологии властей, и решение местных властей о ее переименовании неслучайно, мы представляем ситуацию как «аллергию» на армянские имена.