Должность не может заставить возгордиться Лусинэ Бадалян: новоизбранная депутат – о пройденном пути и намерениях

Депутат от блока «Мой шаг» Лусинэ Бадалян пришла после общественной деятельности в парламент, где будет работать в комиссии по вопросам здравоохранения, соцзащиты, экологии. В беседе с корреспондентом «Арменпресс» она рассказала о своем пройденном пути и намерениях, об участии в революции и приходе во власть.

-Вы учились на отделении искусствоведения истфака ЕГУ. Как вы пришли на радио и телевидение?

-Я поступила в ВУЗ с тем, чтобы иметь возможность работать на радио. Это была моя мечта. В годы учебы в ЕГУ хотели открыть радио, и меня послали на практику в р/с«Հայ FM», где я попала к моим любимым ведущим. Затем я прошла кастинг на Общественном радио, чуть позже я прошла и на кастинге на телевидении.

-Что вас привлекает в этой сфере? Может, встречи с известными, уважаемыми людьми, или...

-Я всегда – с детства, бывала организатором и ведущей в играх и мероприятиях, ведь и моя мать – ведущая в филармонии.

-Говорят, что трудно иметь крепкую семью и успехи в карьере одновременно, вам, кажется, это удалось. Каким образом?

-Раньше я думала, что можно успешно сочетать обе стези, однако жизнь показывает, что в одной из них ты все-таки отстаешь. Надо делать выбор. Я делаю все, чтобы не упустить ничего как мать и жена.

Сейчас в семье уже все налажено, дети выросли, можно дать им больше свободы и заняться карьерой

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Интервью – Анжелы Амбарцумян