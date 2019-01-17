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Арарат Мирзоян продолжает получать поздравления


По случаю избрания председателем НС РА  Арарата Мирзояна поздравили  спикер Госдумы  РФ  Вячеслав Володин, председатель Палаты  представителей  НС Беларуси Владимир Андрейченко, вице-спикер Сената Италии Паола Таверна,  председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, и.о. Генсека ОДКБ  Валерий  Семериков, КатоликосВсех Армян Гарегин II.

Об этом Арменпресс сообщили  в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА.

«Национальное  собрание  7-го созыва начинает свою работу в знаменательный  для  нашего народа и страны  период, когда  открываются  новые  возможности для  благоустройства  жизни нашего отечества  при верховенстве  закона, справедливости и права, а  также достижения новых успехов. И эта  высокая и ответственная миссия  возложена  на Национальное  собрание – при высоком доверии нашего народа», -написал в  послании   КатоликосВсех Армян Гарегин II.




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