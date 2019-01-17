Арарат Мирзоян продолжает получать поздравления

По случаю избрания председателем НС РА Арарата Мирзояна поздравили спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, председатель Палаты представителей НС Беларуси Владимир Андрейченко, вице-спикер Сената Италии Паола Таверна, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, и.о. Генсека ОДКБ Валерий Семериков, КатоликосВсех Армян Гарегин II.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА.

«Национальное собрание 7-го созыва начинает свою работу в знаменательный для нашего народа и страны период, когда открываются новые возможности для благоустройства жизни нашего отечества при верховенстве закона, справедливости и права, а также достижения новых успехов. И эта высокая и ответственная миссия возложена на Национальное собрание – при высоком доверии нашего народа», -написал в послании КатоликосВсех Армян Гарегин II.