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В израильских магазинах появится "вегетарианское мясо"


В торговых точках Израиля скоро появится так называемое вегетарианское мясо, в последние месяцы его опробовали в рамках пилотного проекта для ресторанов, теперь продукт планируют продавать в обычных магазинах, написало в четверг издание "Калькалист".

Стоимость новинки достаточно высокая - 30 шекелей (около десяти долларов) за 250 граммов. Но она пахнет, выглядит и даже "кровоточит" (за счет свекольного сока) как обычное мясо, при том, что в ней вообще нет холестерина, сои или глютена, а насыщенных жиров всего пять граммов, уточняет издание,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Данный продукт – лишь один из серии подобных заменителей настоящего мяса, которые скоро появится на рынке.

 

 




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