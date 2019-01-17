Студия Disney начала работу над киноверсией мультфильма 1996 года "Горбун из Нотр Дама" (The Hunchback of Notre Dame). Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил портал Deadline.

По его данным, для написания сценария пригласили лауреата премии Tony Дэвида Генри Хвана, композиторами станут Алан Менкен и Стивен Шварц, которые писали музыку к оригинальному мультфильму.

Продюсированием проекта займется актер Джош Гад, который, по неподтвержденным данным, может сыграть в фильме роль Квазимодо.

Новая версия "Горбуна из Нотр-Дама" будет основана на одноименном мультфильме 1996 года и романе Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", а не на театральной постановке, над которой работали в Европе Шварц и Менкен, сообщает Deadline.