СМИ: Disney снимет игровой ремейк мультфильма "Горбун из Нотр Дама"
Студия Disney начала работу над киноверсией мультфильма 1996 года "Горбун из Нотр Дама" (The Hunchback of Notre Dame). Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил портал Deadline.
По его данным, для написания сценария пригласили лауреата премии Tony Дэвида Генри Хвана, композиторами станут Алан Менкен и Стивен Шварц, которые писали музыку к оригинальному мультфильму.
Продюсированием проекта займется актер Джош Гад, который, по неподтвержденным данным, может сыграть в фильме роль Квазимодо.
Новая версия "Горбуна из Нотр-Дама" будет основана на одноименном мультфильме 1996 года и романе Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", а не на театральной постановке, над которой работали в Европе Шварц и Менкен, сообщает Deadline.