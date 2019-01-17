Армения и Казахстан углубляют сотрудничество по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Правительство Армении одобрило проект о ратификации соглашения «О сотрудничестве между правительствами Армении и Казахстана в области гражданской защиты, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», которое было подписано в Алматы 12 сентября 2018 года.

Исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакянотметил, что армяно-казахстанские отношения неуклонно развиваются, особенно в последние десятилетия.

«Достаточно активизировались и дружеские связи между нашими народами. В этих многовекторных отношениях особое место занимает сфера чрезвычайных ситуаций. Это обусловлено географическим положением двух стран, а также участием в военно-политической (ОДКБ) и экономической организациях (СНГ, ЕАЭС)», - сказал он, добавив, что в Армении и Казахстане высока схожесть характера рисков природных и техногенных катастроф.

По словам Цолакяна, много общего и в стратегии и подходах наших стран в области ЧС.

«Наши специалисты довольно успешно сотрудничают в рамках ОДКБ и СНГ, разрабатывают совместные документы и др. Но непосредственных правово-нормативных документов в борьбе против катастроф в отношениях Армении и Казахстана не было», - сказал он.

Данное Соглашение, несомненно, поспособствует восполнению этого пробела и активизации сотрудничества правительств и соответствующих организаций двух стран в этой области.