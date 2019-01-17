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Армения и Казахстан углубляют сотрудничество по предотвращению чрезвычайных ситуаций


Правительство Армении одобрило проект о ратификации соглашения «О сотрудничестве между правительствами Армении и Казахстана в области гражданской защиты, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», которое  было подписано в Алматы 12 сентября 2018 года.

Исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакянотметил, что армяно-казахстанские отношения неуклонно развиваются, особенно в последние десятилетия.

«Достаточно активизировались и дружеские связи между нашими народами. В  этих многовекторных отношениях особое  место занимает сфера  чрезвычайных ситуаций. Это обусловлено географическим положением двух стран, а  также участием в  военно-политической (ОДКБ) и экономической организациях (СНГ, ЕАЭС)», - сказал он, добавив, что  в  Армении и Казахстане  высока схожесть характера  рисков  природных и техногенных катастроф. 

По словам Цолакяна, много общего и  в  стратегии и подходах наших стран в  области ЧС.

«Наши специалисты  довольно успешно сотрудничают в  рамках ОДКБ и СНГ, разрабатывают совместные  документы  и др. Но непосредственных правово-нормативных документов в борьбе  против  катастроф  в  отношениях Армении и Казахстана не    было», - сказал он.

Данное  Соглашение, несомненно, поспособствует восполнению этого пробела и активизации сотрудничества правительств и соответствующих организаций  двух стран в  этой  области.

 

 

 

 

 




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