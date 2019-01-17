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Из-за сильной метели и слабой видимости дорога Ашоцк-Бавра труднопроходима


Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, связи и IT-сферы  РА, по положению на 15:00 17-го января, на автодорогах районов  Севана, Раздана, Ноемберяна, Иджевана, Чамбарака, Ташира,Ашоцка, Ахуряна, Артика, Степанавана, Лори, Спитака,  Арагаца, Апарана,  Талина, Маралика, Арарата, Сисиана, Гориса  и Мегри снегопад.

Из-за  сильной  метели и слабой  видимости  труднопроходимы дорога  Ашоцк-Бавра и перевал Кети.

На автодорогах Ашоцка  и Артика,  перевале  Джаджур – метель, видимость -  30-50 метров.

Перевал Варденяц  труднопроходим для  легковых автомобилей, а для  большегрузов  и грузовиков  с прицепом закрыт.

Проводится обработка дорог песком и солью.

Другие  автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

 




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