Из-за сильной метели и слабой видимости дорога Ашоцк-Бавра труднопроходима

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА, по положению на 15:00 17-го января, на автодорогах районов Севана, Раздана, Ноемберяна, Иджевана, Чамбарака, Ташира,Ашоцка, Ахуряна, Артика, Степанавана, Лори, Спитака, Арагаца, Апарана, Талина, Маралика, Арарата, Сисиана, Гориса и Мегри снегопад.

Из-за сильной метели и слабой видимости труднопроходимы дорога Ашоцк-Бавра и перевал Кети.

На автодорогах Ашоцка и Артика, перевале Джаджур – метель, видимость - 30-50 метров.

Перевал Варденяц труднопроходим для легковых автомобилей, а для большегрузов и грузовиков с прицепом закрыт.

Проводится обработка дорог песком и солью.

Другие автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.