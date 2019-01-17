Кристиан Тер-Степанян отозван с поста постпреда Армении в Постоянном совете Франкофонии

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отзыве Кристиана Тер-Степаняна с поста представителя Армении в Постоянном совете Франкофонии.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

«Принимая за основание предложение премьер-министра и согласно п.2 ч.1 ст.132 Конституции РА, отозвать Кристиана Тер-Степаняна с поста представителя Армении в Постоянном совете Франкофонии».