Кристиан Тер-Степанян отозван с поста постпреда Армении в Постоянном совете Франкофонии
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отзыве Кристиана Тер-Степаняна с поста представителя Армении в Постоянном совете Франкофонии.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.
«Принимая за основание предложение премьер-министра и согласно п.2 ч.1 ст.132 Конституции РА, отозвать Кристиана Тер-Степаняна с поста представителя Армении в Постоянном совете Франкофонии».
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