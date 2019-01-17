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Кристиан Тер-Степанян отозван с поста постпреда Армении в Постоянном совете Франкофонии


Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отзыве Кристиана Тер-Степаняна  с  поста  представителя Армении в Постоянном совете Франкофонии.

 Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

«Принимая за основание  предложение  премьер-министра и согласно п.2 ч.1 ст.132 Конституции РА, отозвать Кристиана Тер-Степаняна  с  поста  представителя Армении в Постоянном совете Франкофонии».

 




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