Американец планировал напасть на Белый дом с противотанковой ракетой

Полиция США арестовала 21-летнего Хашера Джалала Тахеба из штата Джорджия за подготовку атаки на Белый дом в Вашингтоне с использованием противотанковой ракеты. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом передает в четверг агентство Associated Press.

По информации AP, мужчина был арестован накануне после того, как пытался обменять свою машину на оружие и взрывчатку. Силы правопорядка изъяли у него самодельную взрывчатку и противотанковую ракету.

AP отмечает, что арестованный симпатизировал экстремистам, планировал выехать за рубеж и присоединиться к группировке ИГ (запрещена в РФ).