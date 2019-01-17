Время в Ереване: 11:07:36,   17 Январь

Американец планировал напасть на Белый дом с противотанковой ракетой


Полиция США арестовала 21-летнего Хашера Джалала Тахеба из штата Джорджия за подготовку атаки на Белый дом в Вашингтоне с использованием противотанковой ракеты. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом передает в четверг агентство Associated Press.

По информации AP, мужчина был арестован накануне после того, как пытался обменять свою машину на оружие и взрывчатку. Силы правопорядка изъяли у него самодельную взрывчатку и противотанковую ракету.

AP отмечает, что арестованный симпатизировал экстремистам, планировал выехать за рубеж и присоединиться к группировке ИГ (запрещена в РФ).

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации