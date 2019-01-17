В ближайшее время будет назначены ⅔ членов правительства: Никол Пашинян коснулся процесса формирования правительства

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки Никол Пашинян коснулся процесса формирования правительства.

“Вы знаете, что правительство находится в процессе формирования, и параллельно мы обсуждаем вопросы, связанные со структурой правительства. Согласно закону, правительство считается сформированным, если две трети его членов назначены. Мы пойдем по этому пути, 2/3 членов правительства будут назначены, а 1/3 - не будет назначена до тех пор, пока не будут уточнены окончательные детали относительно изменений в составе и структуре правительства. Очевидно одно: количество министерств будет сокращено, просто этот процесс необходимо привести максимально гладко, плавно и прогнозируемо”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что они пойдут по такой “дорожной карте”.

Правительство приняло соответствующее решение для обеспечения удовлетворительного уровня социальной защиты семей, зарегистрированных в системе оценки обеспеченности семей. Согласно решению, вышеуказанные лица не будут лишены права на получение семейных или социальных пособий в связи с увеличением размера пособий.

Исполнительная власть одобрила прямое соглашение в рамках рамочного соглашения между правительством Армении, ЗАО “Армпауэр” и Renco S.p.A. Для реализации проекта будет инвестировано 250 миллионов долларов. Строительство продлится около 26 месяцев, в нем будет задействовано 1000-1200 человек. Во время эксплуатации станции будет создано около 200-230 высокооплачиваемых рабочих мест.

Исполнительная власть одобрила законодательную инициативу правительства по законопроекту “О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Армения”. Необходимость внесения дополнения обусловлена поощрением использования транспортных средств с электродвигателями для снижения уровня загрязнения воздуха. Законопроектом предлагается в установленный статьей 64 Налогового кодекса Республики Армения перечень сделок и операций, освобожденных от налога на добавленную стоимость, включить импорт транспортных средств с электродвигателями. Данная льгота будет действовать до 2022 года.

Правительство утвердило концепцию внедрения водосберегающих технологий и программу мер, исходящих из концепции. В ней представлена необходимость и направления, цели и задачи, предлагаемые решения и преимущества внедрения водосберегающих технологий, а также мероприятия, направленные на достижение целей.