В Бельгии сирийца приговорили к пяти годам тюрьмы за подготовку теракта
Суд бельгийского Шарлеруа приговорил к пяти годам тюремного заключения беженца из Сирии, признанного виновным в подготовке теракта на территории Бельгии, сообщила телерадиокомпания RTBF.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по данным телерадиокомпании, житель города Мукрон был арестован после того, как в январе 2018 года в саду своего дома испытал самодельное взрывное устройство.
На контроле у правоохранительных органов Бельгии сириец оказался после того, как ЦРУ США информировало их о его связях с террористической группировкой "Исламское государство"*
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