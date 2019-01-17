В Бельгии сирийца приговорили к пяти годам тюрьмы за подготовку теракта

Суд бельгийского Шарлеруа приговорил к пяти годам тюремного заключения беженца из Сирии, признанного виновным в подготовке теракта на территории Бельгии, сообщила телерадиокомпания RTBF.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по данным телерадиокомпании, житель города Мукрон был арестован после того, как в январе 2018 года в саду своего дома испытал самодельное взрывное устройство.

На контроле у правоохранительных органов Бельгии сириец оказался после того, как ЦРУ США информировало их о его связях с террористической группировкой "Исламское государство"*