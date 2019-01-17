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Тигран Хачатрян прокомментировал возможное объединение министерств экономического развития и сельского хозяйства


Исполняющий обязанности министра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян прокомментировал возможное объединение возглавляемого им министерства и министерства сельского хозяйства.

«Это не означает включение функцийодного министерства в другое министерство. Это означает, что  в  результате структурных реформформируются такие структурные форматы, которые должны дать ответы на все вопросы. Иными словами, формируемая новая структура должна с одинаковойважностью относиться как к  вопросам сельскохозяйственной, так и остальных отраслей экономики», - как  передает Арменпресс, сказал он.

Комментируя обсуждения возможного  объединения   министерств  экономического развития  и сельского хозяйства, Тигран Хачатрян отметил, что все  мнения  имеют право на  существование – как  и мнение  правительства.

«Каким будут окончательные  решения  правительства, в  таком формате  и будут работать структурные объединения», - сказал он.

Согласно опубликованному законопроекту о внесении изменений и дополнений в Закон «О структуре и деятельности правительства», новое правительство должно состоять из премьер-министра, двух заместителей премьер-министра и министров. Сокращается должность первого заместителя премьер-министра.

Проектом  предлагается  функционирование в Армении  12  министерств:

Министерство труда и социальных вопросов

Министерство здравоохранения

Министерство юстиции

Министерство по чрезвычайным ситуациям

Министерство иностранных дел

Министерство экологии

Министерство образования, науки, культуры и спорта

Министерство обороны

Министерство территориального управления и инфраструктур

Министерство высоких технологий и военной промышленности

Министерство экономического развития и сельского хозяйства

Министерство финансов

 

 

 

 

 

 




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