Тигран Хачатрян прокомментировал возможное объединение министерств экономического развития и сельского хозяйства
Исполняющий обязанности министра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян прокомментировал возможное объединение возглавляемого им министерства и министерства сельского хозяйства.
«Это не означает включение функцийодного министерства в другое министерство. Это означает, что в результате структурных реформформируются такие структурные форматы, которые должны дать ответы на все вопросы. Иными словами, формируемая новая структура должна с одинаковойважностью относиться как к вопросам сельскохозяйственной, так и остальных отраслей экономики», - как передает Арменпресс, сказал он.
Комментируя обсуждения возможного объединения министерств экономического развития и сельского хозяйства, Тигран Хачатрян отметил, что все мнения имеют право на существование – как и мнение правительства.
«Каким будут окончательные решения правительства, в таком формате и будут работать структурные объединения», - сказал он.
Согласно опубликованному законопроекту о внесении изменений и дополнений в Закон «О структуре и деятельности правительства», новое правительство должно состоять из премьер-министра, двух заместителей премьер-министра и министров. Сокращается должность первого заместителя премьер-министра.
Проектом предлагается функционирование в Армении 12 министерств:
Министерство труда и социальных вопросов
Министерство здравоохранения
Министерство юстиции
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство иностранных дел
Министерство экологии
Министерство образования, науки, культуры и спорта
Министерство обороны
Министерство территориального управления и инфраструктур
Министерство высоких технологий и военной промышленности
Министерство экономического развития и сельского хозяйства
Министерство финансов