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В Windows нашли опасный вирус-вымогатель


Исследователи в области кибербезопасности сообщили о распространении хакерских атак с помощью вируса-вымогателя Djvu, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает портал Bleeping Computer, вредоносное ПО попадает в компьютер, когда пользователь качает так называемые "кряки" (программы для взлома лицензионного софта и игр) и приложения для блокировки рекламных баннеров в браузере.

Эксперты установили, что вирус загружает на компьютер четыре файла, которые парализуют работу операционной системы. При этом на экране появляется поддельное сообщение об обновлении Windows.

Программа парализует работу системы и способна шифровать новые файлы. После заражения можно найти документ с контактами вымогателей.

Цена расшифровки не указывается. Вернуть данные без помощи хакеров пока невозможно, подчеркивают аналитики.

 

 

 




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